Елена Синица Мировое соглашение с подрядчиком строительства пермского зоопарка заключат не раньше 13 апреля Пока прокуратура выступает против Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде приступили к рассмотрению проекта мирового соглашения между ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» и ООО «РЖДстрой». Представители прокуратуры предъявили ряд замечаний к проекту. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как передаёт издание, Антон Мальцев, представитель прокуратуры, привлечённой по делу в качестве третьего лица, перечислил ряд замечаний к проекту. В частности, по его мнению, мировое соглашение является допсоглашением к государственному контракту, которое, в свою очередь, увеличивает срок исполнения обязательств.

«Исполнение контракта за пределами установленных сроков, конечно, допустимо, но в данном случае, принимая мировое соглашение, мы освобождаем подрядчика от уплаты неустойки», — цитирует Мальцева издание.

Кроме этого, он отметил, что, согласно проекту, размер неустойки составляет всего 34 млн руб.

Также надзорный орган обращает внимание на порядок принудительного исполнения соглашения в случае неисполнения подрядчиком его условий.

«В случае чего мы через приставов будем заставлять «РЖДстрой» завершать работы. В нашем понимании, это полностью противоречит существу гражданско-правовых отношений, свободе договора, а также прав заказчика и ответчика расторгнуть его. Таким образом, в данной редакции мировое соглашение принудительно не исполнимо», — подчеркнул Мальцев.

В результате суд предложил сторонам к 13 апреля представить замечания к проекту.

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