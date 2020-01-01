Елена Синица Администрация Чайковского обвиняется в нарушении закона о конкуренции В результате бюджет округа недополучил 892 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

г. Чайковский

Пермское УФАС подозревает администрацию Чайковского городского округа в нарушении Закона о защите конкуренции, в связи с чем городскому бюджету мог быть причинён почти миллионный ущерб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермское УФАС.

По данным антимонопольщиков, органы власти передали одноэтажное здание площадью 160,9 кв. м ( ул. Декабристов, 1а , г. Чайковский) МУП «Чайковское земельное кадастровое бюро» с целью использования последним для уставной деятельности. Отмечается, что унитарное предприятие находилось в процессе ликвидации и продало здание ООО «Центр обслуживания автомобилей «Гараж-59» за 892,5 тыс. руб. Затем предприятие вырученные средства потратило на собственные нужды. В скором времени оно было ликвидировано. Таким образом, бюджет округа недополучил 892,5 тыс. руб.

В связи с нарушением Закона о защите конкуренции Пермское УФАС возбудило уголовное дело в отношении администрации Чайковского округа. Первое заседание по рассмотрению дела состоится 8 апреля 2021 года.

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