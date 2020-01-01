Документы на участие в праймериз подал Антон Немкин В Пермском крае он будет бороться за право выдвижения в Госдуму Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Немкин

broadcasting.ru

Документы на участие в праймериз «Единой России» в региональный оргкомитет предоставил IT-предприниматель, создатель мессенджера «Серафим» и основатель и руководитель «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин, сообщает телеграм-канал регионального отделения партии. Немкин будет бороться за выдвижение в Госдуму по федеральному избирательному округу на территории Пермского края.

О том, что Антон Немкин собирается подать заявку, «Новый компаньон» писал на прошлой неделе. Собеседники издания считают, что помимо Немкина в списке на проходных местах могут оказаться ещё несколько человек, не имеющих отношения к Пермскому краю.

Кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму по единому федеральному избирательному округу уже зарегистрированы Александр Василенко, Николай Пантюхин, Евгений Тверетинов, Вячеслав Марков, Дмитрий Аликин, Ирина Ивенских (также по одномандатному округу № 61), Павел Нечаев (также по одномандатному округу № 61), Иван Фистин (также по одномандатному округу № 60), Сархан Алиев (также по одномандатному округу № 60), Наталия Галкина (также по одномандатному округу № 59), Андрей Арапов (также по одномандатному округу № 58), Артём Сергеев (также по одномандатному округу № 58), Данила Дрозд (также по одномандатному округу № 58).

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги».

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