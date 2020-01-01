Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Меломанам придётся выбирать между Теодором и Теодоровичем Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» пройдёт в Перми с 6 по 10 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Любовь Изгагина

Уже не в первый раз июньский филармонический фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6 +) пройдёт стык в стык с Международным Дягилевским фестивалем (16 +). Они даже «наедут» друг на друга: 10 июня у Спивакова — закрытие фестиваля, а у Курентзиса — открытие. Меломанам опять придётся выбирать между Владимиром Теодоровичем и Теодором Иоанновичем.

Фестиваль Спивакова был задуман и уже в 12-й раз пройдёт как бенефис Национального филармонического оркестра России (НФОР). Всем поклонникам «Виртуозов Москвы» опять не повезёт: более популярный и более успешный камерный коллектив Спивакова снова к нам не приедет.

Зато приедут другие любимые пермяками исполнители, а афиша фестиваля максимально соблазнительна для всех, кто любит серьёзную, красивую и в то же время незатасканную музыкальную классику. Программы всех фестивальных дней — объёмные и остроумно составленные.

Фестиваль откроется 6 июня симфоническим вечером, где к НФОРу присоединится Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей». В программе —Пятая симфония Шуберта и Реквием для смешанного хора Керубини.

На следующий день в Перми выступит Сергей Догадин, европейский скрипач с пермскими корнями, лауреат первой премии Международного конкурса им. Чайковского. Любимейший скрипач пермяков будет солировать в Концерте для скрипки с оркестром Брамса, а после перерыва прозвучит Четвёртая симфония Чайковского (та самая, где цитируется «Во поле берёза…»).

Как всегда, третий день фестиваля Спивакова — «разгрузочный», посвящённый лёгким и недлинным музыкальным произведениям. На сей раз это будет антология вальса: под управлением уже знакомого пермской публике молодого дирижёра Арсентия Ткаченко НФОР исполнит 17 знаменитых вальсов 17 разных композиторов — от начала XIX века до музыки советского кино.

Участие юных талантов — ещё одна нерушимая традиция фестиваля Спивакова, и в Перми вновь выступит прелестнейшая пианистка Ева Геворгян, которая так поразила публику фестиваля Дениса Мацуева в ноябре прошлого года уверенным, недетским музицированием, а также эффектным красным платьем и роскошной русой косой.

В программе концерта 9 июня — произведения Моцарта: увертюры к операм «Свадьба Фигаро» и «Милосердие Тита», концерт для фортепиано с оркестром №23 и Симфония №36 («Линцская»).

В закрытии фестиваля 10 июня примет участие приглашённый солист Пермского театра оперы и балета, мировая оперная звезда Василий Ладюк (баритон). В программе — произведения Мусоргского («Ночь на Лысой горе» в оркестровке Римского-Корсакова и «Песни и пляски смерти») и Пятая симфония Шостаковича.

Все концерты фестиваля пройдут в Большом зале филармонии.

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