На ул. Попова появится выделенная полоса для общественного транспорта Также увеличится количество полос движения на примыкании к ул. Петропавловской Поделиться Поделиться Твитнуть

Вид на гостиницу со стороны перекрёстка ул. Окулова и ул. Попова Фото: презентация Twelve Architects

После окончания реконструкции на ул. Попова в Перми появится дополнительная полоса для движения общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Выделенка» начнёт функционировать по направлению от ул. Петропавловской к Коммунальному мосту. С этой же стороны обустроят заезды на подземную парковку МФЦ «Эспланада», строящегося в границах улиц Попова — Монастырской — Осинской — Петропавловской.

Также увеличится количество полос движения на примыкании к ул. Петропавловской.

— Будет три полосы вверх на подъём и две вниз, с расширением до четырёх полос внизу, чтобы две полноценные полосы налево и две полосы прямо не препятствовали друг другу. Сейчас же там совмещённое движение: одна полоса уходит прямо, и с этой же полосы можно ещё поворачивать налево, что создаёт неудобства, — пояснили в МКУ «Пермблагоустройство».

Дополнительная полоса на подъём будет уходить в ул. Монастырскую. И как следствие, на ней появится встречное движение.

Первый этап реконструкции стартует 10 апреля. Власти уже анонсировали масштабные изменения в движении транспорта.





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