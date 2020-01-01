Доходы краевого бюджета вернулись на докризисный уровень За первый квартал в казну Прикамья поступило более 33 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Собственные доходы бюджета Пермского края по состоянию на 1 апреля 2021 года составили 33 291 014 290 руб., или 27,9% от годового плана. Об этом сообщили в краевом министерстве финансов.

В казну уже поступило 18,1 млрд руб. в виде налогов на прибыль организаций (это 35% от плана на год), 7,4 млрд в виде налогов на доходы физических лиц (23%). Налоги на имущество организаций составили 2,6 млрд руб. (22,6%), а платежи по акцизам — 2,3 млрд руб. (23,2%). Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, принёс в краевую казну 1,5 млрд руб. (19,6%).

Перевыполнен годовой план по доходам бюджета по одной статье — от продажи имущества. Уже собрано 2,8 млн руб. (113,6%).

За аналогичный период 2020 года в бюджет Пермского края поступило 26 млрд. А за первый квартал 2019 года (докризисный период) в казну удалось собрать 30,9 млрд руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.