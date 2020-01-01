Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 24 территориях Прикамья
55 инфицированных обнаружено в Перми
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 24 территориях региона.
55 инфицированных обнаружено в Перми. По пять человек с COVID-19 выявлено в Пермском муниципальном районе, Чайковском, Чернушинском городском округе, Карагайском муниципальном округе.
По четыре случая коронавируса выявлено в Соликамском и Чусовском городских округах. По три инфицированных выявлено в Бардымском и Ординском муниципальных округах, а также в Березниках и Оханском городском округе.
Всего в Пермском крае выявлено 51 926 заболевших.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.