Мария Сыропятова Долги компаний в Пермском крае сократились за месяц на 3,9% Просроченная кредиторская задолженность есть у 134 предприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

На 1 февраля 2021 года суммарная задолженность организаций в Пермском крае составила 1,2 трлн руб., что на 3,9% меньше, чем месяцем ранее. Об этом говорят данные Пермьстата без учёта малого и среднего бизнеса.

При этом просроченная задолженность также сократилась, с 58,7 млрд руб. до 55,9 млрд руб. К началу февраля кредиторская задолженность организаций края сложилась в объёме 414,3 млрд руб., что на 13,7% меньше, чем на 1 января 2021 года. Просроченные платежи также сократились до 41,2 млрд руб., это на 2,7 млрд руб. меньше, чем месяцем ранее. Просроченная кредиторская задолженность есть у 134 предприятий и компаний Пермского края.

В промышленном производстве объём кредиторской задолженности на 1 февраля 2021 года составил 245,3 млрд руб., что ниже уровня предыдущего периода на 21,9%. При этом сумма просроченной задолженности уменьшилась на 3,2% и составила 38,6 млрд руб. Долги по кредитам на 1 февраля 2021 года составили 792,3 млрд руб., что на 2,3% меньше, чем было на начало года. Сумма просроченных платежей составила 14,6 млрд руб., что на 0,2 млрд руб. меньше, чем месяцем ранее.

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