Мария Сыропятова Прибыль компаний в Пермском крае выросла в январе 2021 года на 17,2% Она составила 23 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прибыль компаний и предприятий в Пермском крае в январе 2021 года составила 23 млрд руб., что на 17,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат. Ведомство уточняет, что эти данные не учитывают субъекты малого и среднего бизнеса.

Соответственно, вырос и сальдированный финансовый результат: в январе 2021 года в регионе он составил 18,9 млрд руб., что на 21% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,5% и составила 4,1 млрд руб.

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