Елена Синица Депутат Заксобрания Валерий Трапезников заявился на участие в праймериз Он снова поборется за место в краевом парламенте Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

На праймериз в Заксобрание заявился депутат краевого парламента Валерий Трапезников. Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии «Единая Россия».

Трапезников примет участие в предварительном голосовании «единороссов» по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Верещагинская №24».

До избрания в Заксобрание Валерий Трапезников был депутатом Госдумы РФ VI созыва, а до прихода в политику работал токарем на пермском заводе ОАО «Стар». Получил известность идеями ввести звание «Герой Труда Российской Федерации» и ограничить размер золотых парашютов для топ-менеджеров, которые были поддержаны Владимиром Путиным.

Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.