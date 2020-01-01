Елена Синица В Перми собственника автобуса лишили свободы на шесть лет и два месяца за смертельное ДТП Также ему запрещено заниматься пассажирскими перевозками два года Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении собственника автобуса №53, который попал в смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Индивидуальный предприниматель Олег Дробинин обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших смерть двух лиц, а также в нарушении требований охраны труда.

В результате Дробинину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и два месяца. Также ему запрещается в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Дробинин был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, ДТП случилось 17 августа 2019 года, когда автобус маршрута №53 «Центральный рынок» — «10-й микрорайон» врезался в бетонную стену на ул. Ново-Гайвинской. В результате 57 пассажиров пострадали, двое впоследствии скончались.

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