Елена Синица В Перми начался финальный этап реконструкции ул.Героев Хасана Работы планируется завершить в этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми начался последний этап реконструкции ул.Героев Хасана — проводится укладка дорожных полотен. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На данный момент на участке от ул.Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад» идёт фрезерование и разборка старого дорожного полотна. После этого начнётся устройство новой дорожной одежды. Параллельно с этим будут проводиться работы по устройству ливневой канализации. Также продолжатся работы на участке от Бродовского тракта до ул.Васильева. На нём осталось выполнить устройство тротуаров, верхние слои проезжей части, а также заняться благоустройством и работами, связанными с организацией дорожного движения.

По словам главного инженера МКУ «Пермблагоустройство» Матвея Чувашова, объект планируется сдать в этом году.

Ранее также стало известно, что начиная с 5 апреля на участке от ул.Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад» движение автотранспорта будет ограничено до двух полос ( по одной в каждом направлении).

Напомним, реконструкция ул. Героев Хасана от Хлебозаводской до ул. Васильева стартовала летом 2019 года. Сейчас проводится завершающий этап ремонта. Финансируют реконструкцию краевой дорожный фонд (75%) и бюджет Перми (25%).

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