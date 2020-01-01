Из-за ремонта на улице Героев Хасана ограничат движение автотранспорта Старт работ - 5 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми начинается ремонт участка улицы Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад», сообщает пресс-служба мэрии.

Для проведения работ с 5 апреля движение автотранспорта на этом участке ограничивается до двух полос (по одной в каждом направлении). Подрядчик проведет фрезерование и разборку дорожного полотна. Одновременно будет проводиться устройство ливневой канализации.

Напомним, реконструкция улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до ул. Васильева стартовала летом 2019 года. Сейчас проводится завершающий этап ремонта. Финансирует реконструкцию краевой дорожный фонд (75%) и бюджет Перми (25%).





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