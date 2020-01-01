Елена Синица В Прикамье за сутки выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19 В числе заболевших — 12 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Роспотребнадзроре, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 27 человек проходят лечение в больницах, 84 — лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

В числе заражённых — 42 пациента мужского пола, 69 — женского. Среди них — 12 детей.

Среди инфицированных девять человек в возрасте от 15 до 29 лет, ещё 24 человека — от 30 до 49 лет, 38 в возрасте 50–64 и 28 — старше 65 лет.

За сутки выздоровели 140 человек, умерли — 10.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 926.

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