19 домов в центре Перми останутся без воды «Новогор-Прикамье» устраняет аварию в районе автовокзала Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

9 апреля компания «Новогор-Прикамье» приступит к проведению аварийно-восстановительных работ на сетях по адресу ул. Революции, 68, автовокзал. Об этом сообщают в пресс-службе коммунального оператора.

В результате с 9:30 до 19:30 9 апреля будет отключено водоснабжение в многоквартирных домах по адресам:

КОСМОНАВТОВ, 10а, 13, 14, 16, 17, 19а, 23, 25;

МЕХАНОШИНА, 12, 14, 29, 29а;

КАМЧАТОВСКАЯ, 26, 5;

ЭПРОНОВСКАЯ, 15, 4а;

БОРЧАНИНОВА, 85;

КРАСНОФЛОТСКАЯ, 15;

ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, 49.

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