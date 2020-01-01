Экс-президент ХК «Молот-Прикамье» Герман Третьяков взыскивает с клуба 7 млн руб.

В эту сумму он оценил своё вознаграждение за привлечение спонсоров

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Молот-Прикамье - Горняк

  Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Экс-президент ХК «Молот-Прикамье» Герман Третьяков пытается через суд взыскать с  клуба свою зарплату за 2019–2020 годы. Об этом сообщает портал «Вкурсе». 

Речь идет о 7 млн руб.  Такова сумма якобы причитающегося Третьякову вознаграждения за привлечение спонсоров. В клубе «Молот-Прикамье» факт судебного процесса подтвердили, но с иском не согласны. Будто бы Третьяков не предоставил доказательства того, что ему было поручено работодателем выполнение заявленных им функций.

Герман Третьяков ушёл с поста президента «Молота-Прикамье» в апреле 2019 года. 

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