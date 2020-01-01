Елена Синица В Прикамье директора предприятия обвинили в незаконной добыче торфа В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о недрах при разработке месторождения торфа в Двуреченском сельском поселении Пермского района. По результатам проверки было обнаружено, что ООО «Торговый дом «Плодородие» незаконно добывало общераспространённые полезные ископаемые. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Под видом выполнения работ по планировке земельных участков в виде выемки существующего грунта для строительства жилых домов организация занималась добычей торфа. Затем предприятие реализовывало добытые ископаемые, за счёт чего получило доход в размере свыше 9 млн руб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате их рассмотрения возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере).

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