Коронавирус обнаружен у жителей 20 территорий Прикамья
Больше всего заболевших – в Перми, Чайковском и Березниках
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае заболевшие обнаружены в 20 территориях региона.
Больше всего пациентов выявлено в Перми – 56 человек, десять жителей заболели в Чайковском, восемь – в Березниках. Семь заболевших обнаружено
в Пермском районе, пять - в Октябрьском городском округе, четыре - в Красновишерске. По три пациента выявлено в Краснокамске и Кунгуре
Всего в Пермском крае с начала пандемии выявлено 51 815 заболевших COVID-19.
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