Коронавирус обнаружен у жителей 20 территорий Прикамья Больше всего заболевших – в Перми, Чайковском и Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае заболевшие обнаружены в 20 территориях региона.

Больше всего пациентов выявлено в Перми – 56 человек, десять жителей заболели в Чайковском, восемь – в Березниках. Семь заболевших обнаружено

в Пермском районе, пять - в Октябрьском городском округе, четыре - в Красновишерске. По три пациента выявлено в Краснокамске и Кунгуре

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявлено 51 815 заболевших COVID-19.

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