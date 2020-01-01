Цены на вторичном рынке жилья Перми выросли за 1 квартал на 8% Квадратный метр теперь стоит в среднем 61 188 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Эксперты «Авито Недвижимости» проанализировали динамику цен и покупательской активности на вторичном рынке жилья в первом квартале 2021 года.

Как сообщает ВЕТТА, в среднем по стране спрос увеличился за год на 13%. При этом объём предложений сокращается. Показатели снизились в среднем на 5% за первый квартал и на 16% за год. В таких условиях цены на вторичную недвижимость продолжили расти. Квартиры на рынке в среднем подорожали на 9% в течение квартала и на 16% за год.

В Перми за 2020 год спрос на «вторичку» вырос на 6%, а стоимость увеличилась на 13%. За первый квартал этого года цены выросли на 8%. В среднем цена за квадратный метр в Перми составляет 61 188 руб.

Из-за отсутствия роста среднего уровня доходов граждан потребительский интерес к вторичным объектам постепенно снижается, однако говорить о состоянии равновесия на рынке пока преждевременно, считают эксперты.





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