Елена Синица В Пермском крае 112 новых выявленных случаев заражения COVID-19 Среди заболевших — восемь детей Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. 23 человека госпитализированы, 89 — лечатся на дому под наблюдением врачей.

В числе новых заражённых — 71 пациент женского пола, 41 - мужского, восемь детей.

Девять заболевших в возрасте от 15 до 29 лет, 19 человек - от 30 до 49 лет, 47 - от 50 до 64-х и 29 человек старше 65 лет.

За сутки в крае выздоровели 99 человек, умерли восемь.

Общее число инфицированных в Пермском крае по официальным данным достигло 51 815.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.