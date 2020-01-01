Елена Синица
В Пермском крае 112 новых выявленных случаев заражения COVID-19
Среди заболевших — восемь детей
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. 23 человека госпитализированы, 89 — лечатся на дому под наблюдением врачей.
В числе новых заражённых — 71 пациент женского пола, 41 - мужского, восемь детей.
Девять заболевших в возрасте от 15 до 29 лет, 19 человек - от 30 до 49 лет, 47 - от 50 до 64-х и 29 человек старше 65 лет.
За сутки в крае выздоровели 99 человек, умерли восемь.
Общее число инфицированных в Пермском крае по официальным данным достигло 51 815.
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