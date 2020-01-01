В Перми закрылся парк Горького Причина — скользкие тротуары Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Парк им. Горького в Перми временно закрылся для посетителей. Как сообщает администрация парка в группе «ВКонтакте», закрытие связано «с устранением наледи на тротуарах».

Гололёд на дорогах образовался сегодня утром во многих районах города. Из-за осадков и понижения температуры воздуха в ночные часы тротуары покрылись коркой льда. Глава Перми Алексей Дёмкин объявил замечание главам районов за неудовлетворительное состояние тротуаров.

Согласно прогнозу синоптиков, условия для образования гололёда на дорогах сохранятся и во вторник, 6 апреля. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и понижение температуры воздуха в ночные часы до -5 градусов.

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