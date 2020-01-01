В Пермском крае неделя начнётся с мокрого снега и похолодания Но уже во вторник потеплеет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Характер погоды в понедельник в Прикамье определит циклон, сформировавшийся над юго-западными районами края, сообщили в ГИС-центре Пермского университета.

Он вызовет сильный мокрый снег на юге региона при температуре воздуха около 0°. Осадки до 12 мм ожидаются ночью и в первой половине дня и в Перми. Прогнозируется налипание снега на деревья и провода.

В ночь на вторник, 6 апреля, ожидается похолодание до -7°, в Перми — до -5°. Оно будет кратковременным. Уже днём температура начнёт расти и потеплеет до +5°... +10°.





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