Елена Синица В двух районах Перми обнаружено свыше 40 незаконных вывесок на фасадах зданий Большинство из них — в Свердловском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В двух районах Перми выявлено более 40 незаконных вывесок, расположенных на фасадах зданий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в ходе рейда в Свердловском районе обнаружено 28 ненормативных вывесок на ул. Куйбышева. Администрация Дзержинского района за прошедшую неделю выявила 13 таких вывесок. В частности, они найдены на шоссе Космонавтов, 86, проспекте Парковом, 3/1, ул. Голева, 9а, ул. Петропавловской, 101.

В адрес собственников и управляющих компаний по этим адресам будут направлены уведомления с требованием о приведении вывесок в соответствие со стандартами. В противном случае вывески принудительно демонтируют.

Напомним, ранее районные администрации выявили ещё 49 незаконных вывесок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.