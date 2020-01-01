Елена Лодыгина журналист В нескольких районах Перми выявлены 49 незаконных вывесок Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Районные администрации Перми продолжают проверять вывески на фасадах зданий. Только в Дзержинском районе по итогам проверок за прошлую неделю были принудительно демонтированы восемь вывесок на ул. Плеханова, 53 и одна рекламная конструкция на ул. Толмачёва. 24 вывески демонтированы на проспекте Парковом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

В Свердловском районе выявлены 23 незаконные вывески. Шесть из них были демонтированы добровольно, по трём направлены предупреждения об устранении нарушений. С владельцами двух вывесок проведена разъяснительная работа, собственники остальных вывесок ещё не установлены.

В Индустриальном районе владельцы добровольно демонтировали восемь вывесок, которые размещались на домах на ул. Карпинского, ул. Мира и ул. Одоевского. Только за эту неделю в этом же районе, на ул. Мира и шоссе Космонавтов, было выявлено 26 незаконных вывесок. Все они были включены в соответствующий реестр. Собственникам направлены предупреждения об устранении нарушений.

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