В Перми ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома Общая жилая площадь составляет около 20 тысяч кв. м. Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми выданы разрешения на ввод в эксплуатацию двух жилых домов в Индустриальном районе.

Как сообщили в мэрии, в 2020 году в Перми введено в эксплуатацию 531 981 кв. м жилья. Это общая площадь 45 новых многоквартирных домов.

Как сообщили в мэрии, в 2020 году в Перми введено в эксплуатацию 531 981 кв. м жилья. Это общая площадь 45 новых многоквартирных домов.

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