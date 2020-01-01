В Перми ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома
Общая жилая площадь составляет около 20 тысяч кв. м.
Департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми выданы разрешения на ввод в эксплуатацию двух жилых домов в Индустриальном районе.
Как сообщили в мэрии, в 2020 году в Перми введено в эксплуатацию 531 981 кв. м жилья. Это общая площадь 45 новых многоквартирных домов.
Как сообщили в мэрии, в 2020 году в Перми введено в эксплуатацию 531 981 кв. м жилья. Это общая площадь 45 новых многоквартирных домов.
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