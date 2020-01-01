Елена Синица На аппараты УЗИ для больниц края могут потратить 142 млн руб Исполнитель должен будет поставить 20 аппаратов Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой центр закупок объявил аукцион на поставку медицинского оборудования для нужд больниц Прикамья. Максимальная стоимость контракта — 142,6 млн руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно техническому заданию победитель аукциона должен будет поставить 20 аппаратов УЗИ «РуСкан 60». Это универсальные ультразвуковые сканеры высокого/экспертного класса. Аппаратура должна быть не ранее 2021 года выпуска.

Исполнитель должен будет поставить оборудование в течение трёх месяцев после заключения контракта.

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