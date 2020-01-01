Григорий Серёдкин «Звезда» возобновила сезон в ПФЛ победой Пермяки обыграли прямого конкурента Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

ФК «Звезда» в Перми одержал победу в первом официальном матче команды в 2021 году. Со счётом 2:1 в рамках группы «4» ПФЛ подопечные Рустема Хузина обыграли ФК «Волна» (Нижегородская область).

Счёт матча быстрым голом открыл форвард хозяев Максим Лаук. В середине первого тайма гости восстановили равенство. Но во втором тайме опытный полузащитник «Звезды» Артур Рябокобыленко дальним ударом вывел пермяков вперёд и установил окончательный счёт на табло — 2:1.

После игры «Звезда» поднялась на пятую строчку турнирной таблицы группы «4». У пермского клуба 31 очко — столько же, сколько и у ульяновской «Волги», занимающей четвёртое место. Отметим, что именно с «Волгой» «Звезде» предстоит сыграть следующий матч. Он состоится 9 апреля в Ульяновске (0+).

Напомним, что по итогам сезона в ФНЛ из группы «4» ПФЛ выйдет лишь одна команда, набравшая больше всех очков. Сейчас первое место в турнирной таблице занимает ФК «Тюмень» (36 очков). Следом идёт ФК «Новосибирск» (35 очков). Замыкает тройку лидеров «КАМАЗ» из Набережных Челнов — 34 очка.

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