Григорий Серёдкин Пермская «Парма» обыграла «Цмоки-Минск» Пермяки закрепились в зоне плей-офф Единой лиги ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

4 апреля в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Парма» принимала «Цмоки-Минск».





Первая четверть проходила в равной борьбе и закончилась со счётом 18:18. Во второй десятиминутке пермяки совершили рывок и уже до конца игры не упускали инициативу. «Парма» выиграла со счётом 74:65.





Самым результативным в составе «Пармы» стал Борис Савович, в его активе 16 очков и 5 подборов. У команды из Беларуси лучшим был Дерек Кук — 19 очков и 11 подборов.





В турнирной таблице «Цмоки-Минск» занимает последнее, 13-е место, «Парма» с девятью победами в 20 матчах — на 8-й позиции.





Следующий матч «Парма» вновь проведёт дома. 11 апреля подопечные Казиса Максвитиса встретятся с БК «Нижний Новгород» (0+).

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