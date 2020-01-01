Коронавирус подтверждён у жителей 22 муниципалитетов края Наибольшее число заболевших выявлено в Перми, Лысьвенском и Чусовском округах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки коронавирус подтверждён у пациентов в 22 муниципалитетах Пермского края.

57 заболевших выявлено в Перми, 16 — в Лысьвенском округе, четверо — в Чусовском. В Соликамском, Чернушинском городских округах и Кунгурском районе обнаружено по трое заболевших COVID-19. В Бардымском, Куединском, Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском, Октябрьском, Чердынском,Добрянском, Берёзовском округах и Березниках подтверждено по два случая коронавируса.

Всего в крае за период диагностики Роспотребнадзором коронавирус подтверждён у 51 703 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.