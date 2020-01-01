Сергей Данилов В дорожной аварии на трассе Пермь — Березники пострадали четыре человека Поделиться Поделиться Твитнуть

4 апреля около 7 часов утра на трассе Пермь — Березники произошло ДТП с участием нескольких машин. Об аварии сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в полиции, по автодороге двигался автомобиль Mercedes Vito. На 171-м километре, по предварительной информации, водитель минивена по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомобилями — Ford Focus и Lada Vesta.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, подчёркивают в полиции.

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