Сергей Данилов
В дорожной аварии на трассе Пермь — Березники пострадали четыре человека
4 апреля около 7 часов утра на трассе Пермь — Березники произошло ДТП с участием нескольких машин. Об аварии сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как рассказали в полиции, по автодороге двигался автомобиль Mercedes Vito. На 171-м километре, по предварительной информации, водитель минивена по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомобилями — Ford Focus и Lada Vesta.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, подчёркивают в полиции.
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