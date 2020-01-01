Сергей Данилов В Прикамье выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19 Среди заболевших четверо детей Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек госпитализированы, 84 — проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе 112 новых инфицированных 82 пациента женского пола, 30 — мужского, среди заболевших четверо детей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.

Общее число инфицированных в Пермском крае — 51 703 человек.

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