В регионах России зафиксирован ажиотажный спрос на сахар Торговые сети сообщили, что не могут закупить товар у производителей Поделиться Поделиться Твитнуть

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С 22 марта производители сахара прекратили поставку товара в крупные торговые сети. Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке. Собеседники издания высказали мнение, что причина кроется в обещаниях правительства с 1 апреля выплачивать производителям субсидии за продажу сахара по фиксированной цене в 36 руб. за 1 кг. Размер компенсации — 5 руб. за каждый килограмм.

Иными словами, производители якобы намеренно тормозят отгрузки, чтобы заработать. В итоге запасы сахара на распределительных центрах крупных торговых сетей сократились.

Производители сахара с такой оценкой ситуации не согласны. Некоторые из опрошенных агентством РИА Новости полагают, что искусственный ажиотаж — дело рук продавцов. В конце месяца они резко увеличили заявки на продукцию, желая запастись сахаром впрок.

В ФАС и Минэкономразвития РФ действительно зафиксировали «закупки впрок» в некоторых звеньях цепи поставок сахара, заявил глава ведомства Максим Решетников на брифинге в четверг, 1 апреля.

«Статистика зафиксировала за последние две недели некий всплеск от того уровня, который мы наблюдаем. Но это как раз то, что побудило нас принять решение о продлении ценовых соглашений», — цитирует Интерфакс слова чиновника.

Напомним, правительство РФ продлило соглашения по фиксированной цене на сахар и растительное масло до 1 июня и 1 октября соответственно. Изначально предполагалось, что заморозка, введённая по инициативе президента в декабре прошлого года, будет действовать до 1 апреля, но кабинет министров продлил механизм регулирования цен. Таким образом, и сейчас килограмм сахара в опте должен стоить не дороже 36 руб., а в рознице — не дороже 46 руб. С литром подсолнечного масла цены такие: 95 руб. и 110 руб. соответственно.

Комментируя ситуацию с сахаром, Максим Решетников заявил, что никакого дефицита сейчас нет: «Минпромторг расширяет практику прямых соглашений производителей и сетей, чтобы ситуация была максимально прозрачной и понятной».

На полках пермских магазинов проблем с сахаром на сегодняшний день не наблюдается, товар доступен за цене 46 руб. за 1 кг.

А вот местные СМИ Красноярска и Новосибирска уже сообщили об ажиотажном спросе на товар, из-за чего в некоторых торговых точках приняли решение продавать не более 2—5 кг сахара на одного человека.

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