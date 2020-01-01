Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлено 113 новых случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 113 новых случаев заражения COVID-19. Из них 35 человек проходят лечение в больницах, 78 — амбулаторно.

Среди новых заболевших насчитывается 42 мужчины, 71 женщина и семь детей. Большая часть (47 человек) — в возрасте 50–64 лет, 33 человека — старше 65 лет, 18 человек — от 30 до 49 лет, и восемь человек — от 15 до 29 лет.

Общее число заражённых коронавирусом в Пермском крае достигло 51 591 человека.

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