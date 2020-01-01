Елена Лодыгинажурналист
В Пермском районе уволился замглавы по безопасности
Он ушёл ещё до смены главы муниципалитета
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Заместитель главы Пермского муниципального района по вопросам обеспечения безопасности Сергей Вобщин уволился из администрации в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Напомним, 2 апреля депутаты Земского собрания Пермского района выбрали главой Владимира Цветова, который ранее занимал пост руководителя Кировского района Перми. Он официально вступит в должность главы Пермского района 14 апреля.
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