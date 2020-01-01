Елена Лодыгина журналист Строительство первой очереди трассы ТР-53 может начаться в 2021 году Стоимость проекта оценивается в 10,7 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Проект новой автомобильной трассы ТР-53, которая свяжет пять микрорайонов города (Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд и Садовый), направлен на госэкспертизу. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края. Разработкой проекта занималось АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Строительство первой очереди может начаться уже в конце 2021 года.

Срок прохождения госэкспертизы проекта составит три месяца — с учётом получения замечаний и внесения необходимых корректировок. После этого будут проведены торги по выбору подрядчика для проведения строительно-монтажных работ. Затем начнётся возведение трассы.

Напомним, строительство трассы оценивается в 10,7 млрд руб. и будет вестись в два этапа (четыре очереди). Проектом предусмотрено, что это будет четырёхполосная магистраль с разделительной полосой. Протяжённость всей трассы составит 8,7 км.

В рамках первой очереди строительства запланировано продление ул. Уинской с возведением мостового сооружения через р. Иву (м/р Садовый). Также этот этап включает съезды с транспортной развязкой на пересечении ул. Уинской и ул. Старцева. Протяжённость этого этапа составит 1,1 км. Строительство рассчитано до 2023 года.

Второй этап включает 2–4 очереди. От развязки на ул. Уинской в м/р Садовом до моста через р. Чикулайку (с устройством местных проездов) протянется вторая очередь проекта. В рамках третьей очереди дорога от моста через р. Чикулайку протянется до ул. Целинной в м/р Вышка-2. Этот этап также предусматривает устройство местных проездов, реконструкцию ул. Лядовской, устройство кольцевого пересечения с правоповоротными съездами, устройство перекрёстка с ул. Целинной. Четвёртая очередь строительства соединит новую трассу с ул. Соликамской, где также будет построена транспортная развязка. Реализация всего проекта рассчитана до 2029 года.





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