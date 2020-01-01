В Пермской городской думе состоялся круглый стол по развитию инфраструктуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Продолжается работа по детальной актуализации стратегии развития Перми. В Пермской городской думе состоялся круглый стол по развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба думы.

В работе круглого стола по развитию городской инфраструктуры приняли участие глава Перми Алексей Дёмкин, заместитель министра строительства Фаина Минх, руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, специалисты в сфере благоустройства, представители отрасли ЖКХ, застройщики, предприниматели.

Участники обсудили вопросы расселения аварийного жилья на территории краевой столицы, улучшения работы общественного транспорта, развития сети дорог, повышения качества управления домами.

При обсуждении темы расселения аварийного жилфонда начальник управления жилищных отношений Наталья Киселёва отметила, что общая площадь аварийного жилищного фонда ежегодно растёт. Для его сокращения в Перми реализуются две программы по расселению граждан. Ещё одним механизмом ликвидации аварийного жилищного фонда, по словам Фаины Минх, должны стать средства инвесторов, которые заинтересованы в вовлечении в оборот земельных участков, занятых аварийным жильём.

«Комфортная городская среда — это безопасные дороги, удобный транспорт, наличие мест отдыха. Город работает в каждом направлении, но всё равно есть проблемы, которые необходимо решать. Так, серьёзные изменения произошли в транспортной сфере, и теперь мы дорабатываем новую транспортную модель, исходя из пожеланий жителей. Одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания людей. Поэтому важной темой является переселение людей из аварийного жилья», — подчеркнул Алексей Дёмкин.

Эксперт Общественной палаты РФ по вопросам ЖКХ, строительства и дорог Михаил Борисов рассказал, что с 26 апреля по 30 мая жители страны могут выбрать наиболее важные объекты благоустройства в своих территориях на 2022 год, проголосовав за них на единой всероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Главная задача сервиса — популяризация возможностей проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В рейтинговом голосовании участвуют семь общественных территорий Перми. Более подробно ознакомиться с проектами, которые будут представлены на голосование, можно в специальном разделе федеральной платформы.

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о новой транспортной модели, которая внедряется в Перми с 2018 года, выделив её положительные и отрицательные стороны. Улучшение работы общественного транспорта планируется по четырём основным направлениям: развитие маршрутной сети — уже сформированы предложения по увеличению объёма транспортной работы на высокозагруженных маршрутах, а также возможности восстановления части закрытых маршрутов за счёт перераспределения транспорта с маршрутов с низкой загрузкой.

«Мы два года бьёмся с новой транспортной моделью в Перми — а напряжённость остаётся. Люди всё видят, они ежедневно ездят в автобусах, кто-то годами ждёт расселения, кто-то сталкивается с равнодушием управляющих организаций. И люди ждут реального прорыва в этих вопросах. С этой точки зрения разговор полезный получился, были ответственные руководители края и города в сферах ЖКХ, дорожного строительства и благоустройства, транспорта, расселения ветхого жилья», — отметил Дмитрий Малютин.

Поступившие от экспертного сообщества предложения лягут в основу скорректированной стратегии социально-экономического развития Перми.





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