Перми отказали в праве принять «Финал четырех» FIBA Турнир пройдет в Тель-Авиве Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ФИБА

Кубка Европы Международной федерации баскетбола с участием пермской «Пармы» пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Сообщение об этом появилось на странице турнира в Твиттере.

«Финал четырех» состоится 23-25 апреля. В полуфиналах встретятся «Парма"(Пермь) — «Ирони Несс Зиона» (Израиль), «Орадя"(Румыния) — «Сталь» (Польша).

Ранее гендиректор «Пармы» Александр Башминов сообщал, что клуб подал заявку на проведение «Финала четырех» FIBA в Перми. По его словам, у пермской заявки есть неоспоримые преимущества, касающиеся допуска зрителей на матчи. Оперштаб по коронавирусу в Пермском крае разрешает зрителям присутствовать на спортивных соревнованиях.





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