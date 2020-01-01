«Финал четырёх» по баскетболу может пройти в Перми
«Парма» подала заявку в FIBA
Пермский БК «Парма» подал заявку на проведение «Финала четырёх» Кубка Европы FIBA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Башминова, гендиректора клуба.
Как считает Башминов, у пермской заявки есть неоспоримые преимущества, касающиеся допуска зрителей на матчи. Оперштаб по коронавирусу в Пермском крае разрешает зрителям присутствовать на спортивных соревнованиях.
«Без зрителей всё выглядит как товарищеский матч, со зрителями это совершенно другая картинка, другая аура, другой настрой. Посмотрим, что решит FIBA», — сказал Башминов.
Решение федерация должна объявить в начале апреля.
Соревнования по плану должны пройти 23–25 апреля. В полуфинале «Парма» сыграет с израильской командой «Ирони Несс Зиона», а румынская «Орадеа» — с польской «Сталью».
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