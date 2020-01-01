«Финал четырёх» по баскетболу может пройти в Перми «Парма» подала заявку в FIBA Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» подал заявку на проведение «Финала четырёх» Кубка Европы FIBA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Башминова, гендиректора клуба.

Как считает Башминов, у пермской заявки есть неоспоримые преимущества, касающиеся допуска зрителей на матчи. Оперштаб по коронавирусу в Пермском крае разрешает зрителям присутствовать на спортивных соревнованиях.

«Без зрителей всё выглядит как товарищеский матч, со зрителями это совершенно другая картинка, другая аура, другой настрой. Посмотрим, что решит FIBA», — сказал Башминов.

Решение федерация должна объявить в начале апреля.

Соревнования по плану должны пройти 23–25 апреля. В полуфинале «Парма» сыграет с израильской командой «Ирони Несс Зиона», а румынская «Орадеа» — с польской «Сталью».





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