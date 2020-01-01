Елена Синица В России внесли изменения в порядок заселения детей в гостиницы Нотариальное согласие родителей перестанет быть обязательным Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предъявление нотариального согласия родителей при заселении детей в гостиницы исключат из правил предоставления гостиничных услуг. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Информация об этом содержится на сайте правительства РФ.

«Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребёнок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками», — сообщается на сайте.

Согласно изменениям при заселении несовершеннолетнего в гостиницу будет требоваться письменное согласие одного из родителей. Его можно составить в свободной форме.

Отмечается, что возможность оформлять нотариально заверенное согласие также сохраняется.

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