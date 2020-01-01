Елена Синица В Пермском районе из-за нарушений антимонопольного законодательства отложен ремонт детсада и школы Общая стоимость ремонта учреждений составляет порядка 17,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе внеплановой проверки Пермское УФАС обнаружило в действиях МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» нарушение закона о контрактной системе при проведении аукционов на ремонт детского сада и школы. Речь идёт о МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» и МАОУ «Савинская средняя школа». Об этом сообщает «Рифей»со ссылкой на антимонопольное ведомство.

По данным антимонопольщиков, заказчик не предоставил в закупочной документации чёткую инструкцию по заполнению заявки, что противоречит закону о контрактной системе.

«Чёткая инструкция по заполнению заявки помогает потенциальным участникам аукциона понять, какие конкретно товары, работы и услуги намерен закупить заказчик и, исходя из предъявленных требований, предоставить необходимые сведения о поставляемых товарах, работах или услугах. Без надлежащей инструкции участники могут допустить технические ошибки при формировании своих заявок, из-за чего их заявки признают не соответствующими требованиям», — сообщила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

В антимонопольном ведомстве также считают, что аукционная документация МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» не позволяет участникам закупки определить, какой конкретно товар требуется поставить заказчику. Это, в свою очередь, означает, что аукционная документация вводит в заблуждение участников закупки и усложняет процесс подачи заявки на участие в аукционе.

Всего аукционом на ремонт детского сада и школы заинтересовались 11 участников, до участия были допущены трое из них.

При этом в ведомстве сообщают, что в одном из аукционов победило ООО «ФЕНИКС», а во втором уступило другому участнику.

.Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта на ремонт сылвенского детского сада составила почти 10,5 млн руб., а школы в Савино — около 7 млн руб.

Однако УФАС выдало заказчику предписание отменить итоги аукционов. В дальнейшем ему потребуется привести закупочную документацию в соответствие с законодательством и заново провести аукционы.

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