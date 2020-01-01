За нарушение «антиковидных» ограничений работа 150 организаций была остановлена Выписано более 9 тыс. штрафов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы подвели итоги работы за год действия в Прикамье ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в период с 1 апреля 2020-го по 1 апреля 2021 года в подразделения УФССП по Пермскому краю поступило более 9 тыс. исполнительных документов о взыскании с физических лиц административных штрафов за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. С нарушителей взыскано более 6,5 млн руб.

Также в условиях пандемии Роспотребнадзор ужесточил требования к работе магазинов, предприятий общественного питания и сферы досуга. За выявленные нарушения ИП и юридические лица наказывались приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

По данным УФССП по Пермскому краю, за год судебными приставами исполнено 150 судебных решений о временном приостановлении деятельности объектов, руководители которых пренебрегли противоэпидемическими мероприятиями.

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