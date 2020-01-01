За сутки в крае выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом 16 человек госпитализированы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки в Прикамье выявили 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 16 пациентов госпитализированы, 95 — лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

В «ковидных» отделениях больниц края сейчас проходят лечение 713 человек, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки пять человек с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Пермском крае коронавирус диагностирован у 51 478 жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.