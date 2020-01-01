Пермь вошла в ТОП-10 городов-миллионников России по качеству городской среды Поделиться Поделиться Твитнуть

Минстрой РФ и ДОМ.РФ опубликовали результаты расчёта индекса качества городской среды за 2020 год для 1116 городов России. Пермь укрепила свои позиции в рейтинге городов-миллионников, второй год занимая девятое место, подчёркивают в департаменте планирования и мониторинга администрации Перми.

При этом наш город показывает значительную динамику по темпам прироста значения индекса городской среды (+11 баллов к показателю прошлого года — 168). Под комфортной городской средой понимается уровень благоустройства, доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других критериев.

Традиционно Пермь активно участвует в реализации нацпроектов и других программ по улучшению уровня жизни горожан. В 2021 году город участвует в четырёх нацпроектах — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жильё и городская среда», а также «Образование». На реализацию национальных проектов из федерального и краевого бюджетов Пермь получит порядка 2 млрд руб.

— Комфортная городская среда — это безопасные дороги, удобный транспорт, наличие мест отдыха. Город работает в каждом направлении, но всё равно есть проблемы, которые необходимо решать. Бюджет развития Перми ежегодно растёт, например, на благоустройство города в 2021–2023 годах направим 21 млрд руб. Планируем завершить крупные «стройки», которые изменят облик города. В этом году завершится последний этап капитального ремонта набережной Камы. Ещё одна точка притяжения — городская эспланада. Её комплексное благоустройство ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и приурочено к грядущему юбилею города. После реконструкции городская эспланада будет приведена к единому стилю. При этом развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, строительство дорог, создание парков и скверов, экологическое развитие — всё это в равной мере должно относиться ко всем районам города. Это моя принципиальная позиция, — заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Администрация Перми разработала концепцию благоустройства общественных пространств, в том числе в рамках проекта «Пермь-300». Всего к юбилею города планируется отремонтировать и построить порядка 30 парков и скверов.

В 2021 году город продолжит участвовать в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», начнутся и новые реконструкции. Ремонт планируется провести на 16 объектах площадью порядка 250 тыс. кв. м. В общей сложности в 2021 году в городе вновь будет обновлено около 1 млн кв. м покрытия.

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