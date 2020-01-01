В Пермском крае осуждены лжесотрудники банковской службы безопасности Мошенники из Курганской области обманули 40 жителей Чернушки Поделиться Поделиться Твитнуть

В г. Чернушке Пермского края осуждены телефонные мошенники. Уроженцы Курганской области признаны виновными в 36 эпизодах мошенничества и четырёх эпизодах хищения денежных средств с банковских счетов местных жителей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками службы безопасности банка, сообщали о якобы возникших проблемах с банковскими картами и убеждали людей выполнить определённый алгоритм действий. В результате преступники получали доступ к личным счетам граждан.

Каждому из потерпевших причинён ущерб от 3,5 до 83 тыс. руб.

Чернушинский районный суд Пермского края назначил мошенникам наказание в виде 4 лет 6 месяцев и 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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