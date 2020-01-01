Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 23 территориях Прикамья В лидерах по числу заразившихся — Пермь и Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По результатам исследований Роспотребнадзора за сутки, новые заразившиеся коронавирусной инфекцией обнаружены в 23 территориях региона.

В Перми выявлено 68 жителей с COVID-19. Пять человек с коронавирусом зафиксировано в Березниках, по четыре заболевших обнаружено в Чайковском, Добрянском и Чусовском городских округах.

По трое инфицированных проживают в Губахе, Верещагинском городском округе, Пермском муниципальном районе и Частинском муниципальном округе. Ещё по два подтверждённых случая зарегистрировано в Кизеле, Кунгуре, Карагайском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном районе, а также в Соликамском и Краснокамском городских округах.

Всего в Пермском крае выявлено 51 366 заболевших.





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