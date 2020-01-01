Елена Синица В Перми на фейерверки в майские праздники и день города могут потратить 3,5 млн руб. Общее число залпов — не менее 3100 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Агентство социокультурных проектов объявило открытый конкурс на поиск подрядчика по обеспечению запуска высотных фейерверков в майские праздники. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 3,5 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию фейерверки планируется запустить 1 мая ( с 23:00 до 23:05), 9 мая ( с 23:00 до 23:10) и 12 июня (с 23:00 до 23:05).

Кроме этого, сообщается, что должно быть запущено не менее 3100 зарядов. Интервал между выстрелами должен быть не более одной секунды.

Место запуска фейерверков неизвестно, однако в техническом задании отмечается, что оно будет сообщено исполнителю дополнительно.

Срок окончания подачи заявок — 16 апреля этого года.

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