Елена Синица В России вступил в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта К предустановке рекомендованы 16 приложений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В соответствии с постановлением правительства все электронные устройства, произведённые с 1 апреля 2021 года, должны продаваться на российском рынке с предустановленным отечественным программным обеспечением. Требование распространяется на смартфоны, планшеты,компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV. Соответствующий закон вступил в силу 1 апреля.

В перечень рекомендованных для предустановки вошли 16 отечественных приложений. В их числе — голосовой ассистент «Маруся», «Госуслуги», «Почта Mail.ru»,«Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты», ICQ, , «Новости Mail.ru», приложение для онлайн-трансляций OK Live, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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