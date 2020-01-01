Елена Синица В Прикамье поступило ещё 17,7 тыс. комплектов вакцины от коронавируса С начала периода вакцинации в край доставлено свыше 100 тыс. комплектов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край поступила ещё одна партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Cпутник V». Всего в край доставлено 17,7 тыс. комплектов вакцины, они уже распределены между медучреждениями края. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевую администрацию.

В целом за период вакцинации в регион поступило 111 162 комплекта вакцины «Cпутник V».

Сейчас массовую вакцинацию проводят в 53 медицинских учреждениях края. В их числе и учреждения, подведомственные региональному минздраву, и частные организации.

По данным краевого минздрава, на сегодняшний день в Прикамье первым компонентом «Спутник V» привиты уже более 86 тыс. жителей. Из них 60 тыс. полностью завершили курс иммунизации.

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