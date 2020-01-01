Елена Синица Head Hunter: треть жителей Прикамья разыгрывает коллег 1 апреля Чаще всего на шутки коллег обижаются медики Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 апреля

pikabu.ru

Только 6% жителей Пермского края сообщили, что у них на работе принято разыгрывать друг друга 1 апреля. Это один из самых низких показателей среди регионов России. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Согласно исследованию больше всего любят розыгрыши рабочий персонал, представители сферы туризма и ресторанов, а также сотрудники сферы безопасности. Напротив, реже встречаются любители первоапрельских шуток в сфере закупок, а также среди административного персонала и юристов.

Помимо этого, 36% опрошенных сообщили, что их хотя бы однажды разыгрывали коллеги по работе. При этом мужчин разыгрывают чаще, чем женщин. Чаще всего с первоапрельскими шутками на работе сталкивались представители сфер «Инсталляция, сервис», «Автобизнес», «Безопасность» «Высший менеджмент» и «Туризм, рестораны», реже всего — «Искусство, медиа» и «Спорт, фитнес».

Около 63% респондентов отметили, что розыгрыши коллег над ними были действительно смешными. Ещё 4% столкнулись с обидными шутками, а для 12% это было и не смешно, и не обидно. Примечательно, что чаще на шутки коллег обижаются медики, а реже — руководители.

Кроме этого, 32% опрошенных признались, что хотя бы раз разыгрывали своих коллег. Отмечается, что мужчины разыгрывают коллег в два раза чаще, чем женщины.

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