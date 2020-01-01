Евгения Пастуховажурналист
На праймериз в Госдуму по спискам «Единой России» подал заявку руководитель благотворительного фонда
Вячеслав Марков намерен побороться за место в списке
На участие в предварительном голосовании по выборам в Госдуму по единому федеральному избирательному округу заявился председатель общественного совета партпроекта «Чистая страна» в Пермском крае, руководитель благотворительного экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков.
Напомним, ранее заявки на участие в выборах по спискам подали действующий депутат Госдумы (избранный по спискам) Александр Василенко, депутат Заксобрания Ирина Ивенских, художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.
В ближайшее время может заявиться основатель и руководитель «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин.
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